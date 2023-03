Şəhidlər Xiyabanını təmizləyən müəllim: Öz şagirdi də burada uyuyur - VİDEO

Binəqədi rayon 301 nömrəli məktəbin riyaziyyat müəllimi Kamil Dünyamalıyev Şəhidlər Xiyabanında təmizlik işi ilə məşğul olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ARB Xəbər-ə danışarkən bildirib ki, Vətən müharibəsi vaxtı qismət səfərbərlik edilən zaman yaşına görə müharihəbəyə gedə bilməyib. Bu səbbədən Şəhidlər Xiyabanına gələrək şəhidlərin məzarından təmizlik aparır: "Ötən ildən gəlirəm bura. Buraya gələrək özümdə təskinlik tapıram. Bir şagirdim - şəhid Ağayev Ramiz burada uyuyur. İstər-istəməz adam şagirdin qarşısında duruxur. Vaxt var idi partada dərs dediyim şagird, indi şəhiddir. Bəzən keçmiş vaxtlara qayıdıram".

Daha ətraflı videoda:

