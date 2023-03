Azərbaycanda 16 yaşlı qızın ərə verilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddiaya görə, azyaşlı zorla ərə verilib.

Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Teymur Mərdanoğlu bildirib ki, iddialarda bağlı araşdırma aparılıb:

"Məlum oldu ki, yanvar ayında şəxsin 18 yaşı tamam olub",- deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.