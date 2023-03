ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində keçirilən 95-ci "Oskar" mükafatlandırma mərasimi yenə də rəngarəng geyimlərə səhnə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə açıq geyimi ilə dəqqət çəkən amerikalı müğənni Mone Janel olub. Sənətçinin sinə dekoltesi diqqət çəkib. Mone alt paltar tərzli geyimi ilə bədənini nümayiş etdirib.

