Dünyaşöhrətli müğənni Ledi Qaqa “Oskar” mükafatlandırma mərasimində addımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qırmızı xalı keçidi zamanı yıxılan fotoqrafın köməyinə qaçıb.

Bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə xoş qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.