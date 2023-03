Azərbaycanın “Avroviziya-2023” beynəlxalq mahnı müsabiqəsindəki mahnısı təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Avroviziya” rəsmi yutub kanalında paylaşım edilib.

Ölkəmiz bu il TuralTuranX duetinin ifa etdiyi “Tell me more” mahnısı ilə təmsil olunacaq.

Xatırladaq ki, müsabiqə 9-13 mayda Böyük Britaniyanın Liverpul şəhərində keçiriləcək.

Qeyd edək ki, ölkəmizi “Avroviziya-2023”də 23 yaşlı əkiz qardaşlar Tural və Turan təmsil edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.