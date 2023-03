Aparıcı Lalə Azərtaşın dayısının həyat yoldaşı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü məlumat verib.

"Gedişin çox incitdi Rəsmiyyə. Dayımın xatun yoldaşı. Yerin cənnət olsun", - deyə o qeyd edib.



