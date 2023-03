Bakıda avtobusların birində iki şəxs arasında mübahisə dava ilə nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisənin görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb.

Bugünlərdə çəkildiyi bildirilən videoda gənc oğlanla orta yaşlı kişi sərnişin arasında mübahis yaranması və gəncin ilk olaraq onu vurduğu görünür. Bundan sonra orta yaşlı sərnişin gənc oğlanı avtobusun döşəməsinə yıxaraq ona zərbələr endirib.

