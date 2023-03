“Bakı İrəvanın fevral ayının ortalarında sülh sazişinin mətni ilə bağlı ünvanladığı təklifinə cavab verib”.

Metbuat.az “Sputnik Ermənistan”a istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi bir neçə gün əvvəl sözügedən təklifə cavab verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.