3 futbol klubu cərimələndi

AFFA İntizam Komitəsi Azərbaycan Premyer Liqasının XXVI turunda yaşananlara hüquqi qiymət verib.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Zirə" klubu 800 manat məbləğində cərimələnib.

Buna "qartallar"ın 4 futbolçusunun "Kəpəz"lə matçda (1:1) sarı vərəqə ilə cazalanması səbəb olub.

Komitə görüşdən əvvəl oyun günü planının pozulmasına görə Gəncə təmsilçisinə eyni məbləğdə cərimə tətbiq edib.

"Turan Tovuz" isə 1600 manat məbləğində ziyana düşüb. Tovuz klubunun azarkeşləri "Qəbələ" ilə heç-heçə (1:1) etdikləri qarşılaşmada meydana yad əşyalar atıblar.

