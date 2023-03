Türkiyədə onlayn dərs zamanı maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Duyğu adlı şagird müəllimin sualına cavab verməmək üçün internetdə problem olduğu barədə təəssürat yaratamaq istəyib. O, hərəkət etməyərək müəllimi aldatmağa cəhd göstərib. Lakin onun qardaşının arxada hərəkət etməsi şagirdin planını pozub.

