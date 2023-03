Türkiyənin Qars vilayətində keçirilən kiçik toy mərasimi gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qarsın ən böyük aşirətlərindən olan Milli aşirətin keçirdiyi sünnət toyunda 11 milyon 750 min lirə pul yığılıb. Toyda minlərlə insan iştirak edib. Toyda yığılan pullar iri çantalarla daşınıb.

