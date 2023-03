"Qarabağ" futbol klubunun oyunçusu Toral Bayramov ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbolçu sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.

Belə ki, onun Havin adında qızı dünyaya gəlib.

