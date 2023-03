Azərbaycan paracüdoçuları İlham Zəkiyev (+90) və Xanım Hüseynova (70 kq) Misirin İsgəndəriyyə şəhərində keçirilən Qran Pridə qızıl medal qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dürsədəf Kərimova (70 kq) bürünc medal uğrunda görüşdə məğlub olub.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Namiq Abaslı (73 kq) beynəlxalq turnirdə birinci yeri tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.