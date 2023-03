Bakı Beynəlxalq Avtovağzalına yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə Qəhrəman Qələndərova həvalə olunub.

Qeyd edək ki, Q.Qələndərov Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində işləyib.



