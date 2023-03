Aprel ayında bu bürclər pula pul deməyəcək - ASTROLOJİ PROQNOZ

Aprel ayı bəzi bürc altında doğulan insanlar üçün düşərli olacaq.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, astroloqların fikrincə, aprel ayında 5 bürc altında doğulan insanlar pula pul deməyəcək.

Buğa bürcü

Bu bürc sahibləri üçün ümumiyyətlə 2023-cü ilin bütün ayları düşərlidir. Xüsusən aprel ayında bu bürc altında doğulan şəxslərin şansı çox olacaq.

Oxatan bürcü

Bu bürc altında doğulanlar üçün aprel ayı uğurludur. Çox işlədikləri üçün daha çox qazanacaqlar.

Dolça bürcü

Dolça bürcü altında doğulan insanları aprel ayında sürprizlər gözləyir. Bu bürc sahibləri yaranan fürsəti qaçırmamalıdırlar. Maliyyə baxımından uğurlu aydır. Hətta Dolçalar aprel ayında bahalı avtomobil və ev əldə edə bilərlər. Şansları bu ayda açıq olacaq.

Tərəzi bürcü

Bu bürc sahibləri üçün 2023-cü il ümumiyyətli uğurlu ildir. Aprel ayı isə fürsətlərlə dolu olacaq. Qazancları birə iki artacaq.

Qoç bürcü

Bu bürc sahibləri üçün aprel ayı uğurludur. İşləri irəli gedəcək. Bizneslə məşğul olanlar üçün əla fürsətlər yaranacaq.

