Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu və BMT Baş katibi Antonio Quterreş arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tərəflər taxıl razılaşmasının uzadılması və Ukraynadakı son prosesləri müzakirə ediblər.

