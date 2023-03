“Qalatasaray”ın baş məşqçisi azərbaycanlı azarkeşlərə müraciət etdi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, son Azərbaycan çempionu “Qarabağ” Türkiyə nəhənglərindən “Qalatasaray”la Bakıda yoldaşlıq matçı keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmadan öncə “sarı-qırmızılar”ın baş məqşçisi Okan Buruk azərbaycanlı azarkeşlərə matça bağlı çağırış edib.

O, bu barədə “CBC Sport”da yayımlanan "Türkiyədən futbol" verilişinə danışıb.

Qeyd edək ki, qarşılaşma martın 26-da Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutacaq. Bilet satışından əldə edilən gələn Türkiyədə zəlzələ qurbanlarına dəstək məqsədilə sərf olunacaq.

