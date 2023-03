Yazda bu "yatmış" xəstəliklər baş qaldırır

Adətən yazın başlanğıcında “yatmış” xroniki xəstəliklər baş qaldırır.

Metbuat.az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, həkim – terapevt Anastasiya Trifanova bu xəstəliklər haqqında danışıb.



“Əksər insanlar baharı mövsümi allergiya alovlarının başlaması ilə əlaqələndirir. Bu doğrudur, ancaq qismən - allergiya xəstələri ilə yanaşı, digər xroniki xəstəlikləri olan insanlar da həkim kabinetlərində tez-tez qonaq olur.

Pollinoz xəstəliyinə səbəb küləklə tozlanan bitkilər problemə çevrilir. Yaşayış bölgəsindən asılı olaraq, martın əvvəlindən mayın sonuna qədər kəskinləşmələr gözlənilməlidir.

Astma xəstəliyinin kəskinləşməsi zamanı bronxlarda xroniki iltihablı hücumlar baş verir, nəticədə tənəffüs yollarının kəskin daralması fonunda pisləşməyə səbəb olur. Buna görə də, vəziyyəti izləmək və mütəmadi olaraq həkimə müraciət etmək vacibdir. Astma yalnız allergenlərin təsiri deyil, baxmayaraq ki, xəstəliyin kəskinləşməsində əhəmiyyətli rol oynayır.



Soyuqdəymə: yüngül axan burundan tutmuş pnevmoniyaya qədər qeyri-mövsümdə baş verə bilər. Qrip epidemiyası azalmağa başlasa da, koronavirus hələ də dövriyyədədir”

Uzun bir qışın sonunda bədənin müdafiə qabiliyyətinin ümumi azalması fonunda müxtəlif soyuqdəymələr ağırlaşmalarla səbəb ola bilər.

Buna görə də, yaz aylarında bronxit, pnevmoniya, orta qulaqdan, paranazal sinuslardan ağırlaşmalar mümkündür.



Bağırsaq virusları da soyuqdəymə ilə yanaşı aktivləşir. Onlar həm hava damcıları, həm də çirkli əllər, keyfiyyətsiz qida ilə yayılır. Təzahürlər olduqca tipikdir - ürəkbulanma, qusma, ishal və qızdırma.

Mədə və ya bağırsağın peptik xorasından əziyyət çəkən insanlarda kəskinləşmə ən çox yaz və payızda baş verir. Bu havanın dəyişməsi, temperatur rejimləri, qidalanma ilə bağlıdır.

Dermatit və digər dəri problemləri də qışdan sonra artır. İsti paltar geyinmək də onu daha həssas edir. Vitamin və mineralların çatışmazlığı dəriyə mənfi təsirləri tamamlayır. Nəticədə ekzemanın, atopik dermatitin, müxtəlif etiologiyalı dermatozların qaşınmalarının kəskinləşməsinə səbəb olur. skinləşməsinə səbəb ola bilər.

Sistit və böyrək problemləri, qışa nisbətən daha nazik geyinməsindən irəli gələn donmuş ayaqlar, ümumi hipotermiyi, xroniki sistit və ya pielonefritin kəskinləşməsinə gətirib çıxarır. Sidik yollarının kəskin iltihabi prosesləri üçün şərait yaranır.

Nevroz və depressiya çox vaxt yaz aylarında kəskinləşə bilər. Onlar somatik patologiyalarda olduğu kimi, eyni mexanizmlərə əsaslanır - stress, qidalı komponentlərin olmaması, sinir sisteminin həddindən artıq yüklənməsi və uzun qışdan sonra yorğunluq.



