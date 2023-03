Sahib Məmmədov: "ƏDV geri al" mexanizmi kassa dövriyyələrini şəffaflaşdırıb"

Azərbaycanda "ƏDV geri al" mexanizminin tətbiqi kassa dövriyyələrinin şəffaflaşmasına gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov bu gün "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında dövlət orqanlarının rolu" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.

"Kölgə iqtisadiyyatı ilə effektiv mübarizə üsullarından olan "ƏDV geri al" layihəsinin istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsinə yönəldiyinin şahidi oluruq. Əvvəllər bəzən ödəniş qəbzlərinin itirilməsi və ya sahibkarlar tərəfindən təqdim edilməməsi istehlakçıların hüquqlarının pozulmasına gətirirdi. Artıq bank tətbiqləri vasitəsilə bu problem aradan qaldırılıb.

Ümumilikdə dövlət qurumları tərəfindən istehlakçılara göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti son illər əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılıb. Ölkədə həyata keçirilən tədbirlər məhz istehlakçı hüquqlarının qorunmasına yönəldilib", - deyə S.Məmmədov bildirib.

