Çin, Rusiya və İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri Oman körfəzində “Təhlükəsizlik əlaqələri-2023” adlı birgə hərbi təlimlər keçirəcək.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Təlimlər martın 15-dən 19-dək davam edəcək.

Təlimlərdə başqa ölkələrin də iştirakı gözlənilir.

