Bakıda uzunömürlülük üzrə ilk beynəlxalq konqres və sərgi keçirilir - FOTO

Bakıda 15-17 mart tarixlərini əhatə edən "Viva La Vida" sağlamlıq və uzunömürlülük üzrə ilk beynəlxalq konqres və sərgi öz işinə başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən dəvət olunan spikerlər kişi və qadın uzunömürlülüyü, zehni-mənəvi uzunömürlülük, fərdiləşmiş təbabət haqqında məlumat və tövsiyələr verəcəklər.

Uzunömürlülük sağlam həyat tərzi icmasında yaşamaq unikal konsepsiyasının yenilikçisi, Sea Breeze Anti-Aging Center sağlamlıq kompleksinin yaradıcısı, SPA və Wellness – AWWA (Aesthetic & Wellness World Academy) və Aesthetic & Wellness Association sahəsində ixtisaslaşmaqla akkrteditasiyalı peşəkar akademiyanın təsisçisi. “Kaspi Mayr” yeni sağlamlıq kompleksinin novatoru və ideoloqu Həcər Cəfərova mətbuat nümayəndələri üçün təşkil olunan mətbuat konfransında bildirib ki, bu konqres ilk dəfə Azərbaycanda beynəlxalq səviyyədə spikerlər dəvət edilərək keçirilir:

"Konqresdə xalqımızın uzunömürlülüyünə və keyfiyyətinə dair təlim olacaq. Bununla əlaqədar psixologiyadan tutmuş, "Detox" proqramlara qədər olan bütün mövzular əhatə ediləcək. Konqresin təşkilindəki dəstəyə görə Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığortaya və TƏBİB-ə təşəkkür edirik", - deyə o qeyd edib.

