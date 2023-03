Ramazan ayının təqvimi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin hazırladığı Ramazan ayının xüsusi təqvimi Bakı və Abşeron şəri vaxt ölçüsünə uyğun tərtib edilib.

Digər bölgələr Ramazan ayının təqvimini ənənəvi namaz vaxtları ilə tənzimləyə bilərlər.

Ramazan ayı martın 23-də başlayacaq. Təqvimə görə, aprelin 21, 22-si Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd ediləcək.

Qədr (Əhya) gecələrinə gəlincə, bu, aprelin 9-u, 11-i, 13-ü və 17-nə təsadüf edəcək.

