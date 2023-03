Nəhayət qarşıma çıxmağa cəsarət tapdı - Ərdoğan

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kamal Kılıçdaroğlunun namizədliyi barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, müxalifət prezident seçkiləri üçün namizədini çətinliklə seçib:

“Stol alt-üst oldu, kimsə stoldan qalxdı, sonra yenidən oturdu. Sonda “Bay bay Kamal” kimisə qabağa verib arxada gizlənmək əvəzinə bizimlə meydanda yarışmaq üçün qarşımıza çıxmağa cəsarət tapdı. İnşallah 6 partiyanın namizədi ilə 14 may tarixinə qədər demokratik bir şəkildə mübarizə apararaq ona lazım olan yeri verəcəyik” - Ərdoğan deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.