Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan istefa verməyə hazırlaşmadığını bildirib.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə müdafiə naziri jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Papikyan əlavə edib ki, o, orduda başlanmış islahatları başa çatdırmaq niyyətindədir.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Suren Papikyanın istefa verəcəyinə dair məlumatlar yayılıb.

