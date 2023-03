Türkiyənin zəlzələlərdən zərər çəkən bölgəsində sel baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakət daha çox Adıyaman, Şanlıurfa, Malatyada fəsadlar törədib. Zəlzələdən sonra sakinlərin yerləşməsi üçün qurulan çadırlar sıradan çıxıb. Təbii fəlakət nəticəsində ümumilikdə 10 nəfər həyatını itirib. İtkin düşənlər var. Çox sayda insan təxliyə edilib. Fəsadların aradan qaldırılması üçün əraziyə xilasedicilər cəlb edilib.

