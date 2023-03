"Qalatasaray"ın "Qarabağ"la görüş xəbərindən sonra bu video yenidən GÜNDƏM OLDU

Xəbər verdiyimiz kimi, martın 26-da “Qarabağ” Futbol Klubu rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə “Qalasarasay”la xeyriyyə matçı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu matçın baş tutacağını eşitdikdən sonra hər iki klubun azarkeşləri Vətən müharibəsi iştirakçısı Muradın videosunu yenidən yayımlayıblar.

Belə ki, Vətən müharibəsinin davam etdiyi bir zamanda döyüşçü Murad Hüseynov Ahaber-ə cəbhə bölgəsində arzularını dilə gətirmişdi. O qeyd etmişdi ki, ən böyük arzularından biri Xankəndidə "Qalatasaray"la "Qarabağ" matçını izləməkdir.

Azarkeşlər də Muradıın bu arzusunun qismən reallaşmasını böyük maraqla qarşılayıblar.

Bu video yenidən sosial şəbəkələrdə paylaşıldıqdan sonra Murad Hüseynov komandanın bazasına dəvət alıb. Həmçinin Murad Hüseynov şəxsən stadiondan matçı seyr edəcək.

Qeyd edək ki, martın 26-da Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Qalatasaray" görüşü saat 20:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.