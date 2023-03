“İmperator” ləqəbli sənətçi İbrahim Tatlıses illər sonra Bakıya gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi “Baku Crystal Hall”da konsert verəcək.

20 mayda baş tutacaq konsertə biletlər 45-500 manat arası dəyişəcək.

