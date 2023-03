Sabunçu Tibb Mərkəzinin direktoru Fikrət Zeynalov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov əmr imzalayıb.

Qeyd edək ki, Fikrət Zeynalov Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Ramiz Zeynalovun qardaşıdır.

