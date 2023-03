Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"la qarşılaşıb.

Görüş qonaqların 6-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Xallarını 71-ə çatdıran "Qarabağ" liderliyini möhkəmləndirib. 21 xalı olan "Sumqayıt" isə 7-ci pillədə qalıb.

Günün son qarşılaşmasında "Zirə" "Sabah"ı qəbul edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.