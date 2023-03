Doğum ilinizin son rəqəmi həyatınız haqda məlumat verir - SİRLİ RƏQƏM

Doğum ilinizin son rəqəmi həyatınız və şəxsiyyətiniz haqqında vacib ipuçları verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, doğulduğunuz ilin son rəqəminə baxaraq od, su, torpaq və hava kimi elementlərdən hansı olduğunuzu da öyrənə bilərsiniz.

Doğum ilinizin son rəqəmi 0 və 1-dirsə, elementiniz metaldır. Bu, güclü və davamlı bir xarakterə sahib olduğunuzu göstərir. Onlar da müstəqil insanlardır və öz iradələri ilə hərəkət edirlər. Həyatda ən vacib şey sevgi. Bu qrupdakılar kifayət qədər inadkardırlar. İnsanlara kömək etməyi sevirlər, amma bunu özləri üçün heç vaxt istəmirlər. Ən pis xüsusiyyətləri isə gücü, dəbdəbəni və pulu sevmələridir.

Doğum ilinizin son rəqəmi 2 və 3-dürsə, elementiniz sudur. Bu elementi olan insanların ən fərqli xüsusiyyətləri nəzakətli, anlayışlı və cazibədar olmasıdır. Bu insanların çox geniş yaradıcılıq və təxəyyül dünyası var. Kifayət qədər yaradıcı olan su qrupu daha çox sənət adamlarından ibarətdir. Bu yüksək intuitiv insanlar gələcəyi proqnozlaşdıra bilirlər.

Doğum ilinizin son rəqəmi 4 və 5-dirsə, elementiniz ağacdır. Bu, özünə inam və yüksək heysiyyət gətirir. Bütün gözlər onların üzərindədir. Yeni şeyləri sınamağı sevirlər. Girdikləri hər mühitdə diqqət mərkəzinə çevrilir və diqqəti özlərinə çəkirlər.

Doğum ilinizin son rəqəmi 6 və 7-dirsə, elementiniz oddur. Bu elementlərdəki insanlar olduqca macəralıdırlar. Bunlar əla liderləri olan çox aktiv və enerjili insanlardır, rəqabət aparmağı və qalib gəlməyi sevirlər. Odlu insanlar cazibədar və cəlbedici olmağa meyllidirlər, tək qalmağa dözə bilmirlər, özlərini insanlarla və daimi hərəkətlərlə əhatə etməyə üstünlük verirlər.

Doğum ilinizin son rəqəmləri 8 və 9-dursa, elementiniz yerdir. Dünyanın qüvvələri onlara sevdikləri üçün məsuliyyət verir. Çoxlu ambisiyaları var, eyni zamanda idealistdirlər. Onlar əsaslandırılır, problemlər tədricən və ayıq düşüncə ilə həll olunur. Onlar yaxşı inkişaf etmiş intuisiyaya malikdirlər.

