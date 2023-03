Tanınmış aparıcı Nübar Əbil "Space TV" ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, feysbuk səhifəsində paylaşım edib.

"Space TV ilə 2021-ci ildən çıxdığım 1 il yarımlıq yolda beş layihə ilə izləyici qarşısında oldum və çox gözəl geri dönüşlər aldım. Nəhayət son layihəmiz olan "Milli səsin" finalı ilə kanalla vidalaşdım. Əminəm ki, qazandığım peşəkar insanlar, tandığım yeni "simalar" gələcəkdə atacağım növbəti addımlarda çox kömək olacaq", - deyə aparıcı qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.