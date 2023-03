Rüfət Səfərova qarşı küçədə zorakılıq olub, saxlanılan var

Keçmiş müstəntiq Rüfət Səfərova qarşı küçədə zorakılıq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rüfət Səfərov özü məlumat yayıb.

Bildirib ki, küçədə ona qarşı 55-60 yaşlarında bir kişi tərəfindən zorakılıq edilib və bununla bağlı polisə müraciət edib: "İndicə avtomobilə əyləşdiyim zaman bir kişi ustümə hücum etdi, kəllə ilə mənə zərbə endirdi".

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Binəqədi RPİ əməkdaşları tərəfindən mübahisə tərəfi – 1961-ci il təvəllüdlü Məmmədxan Nəcəfov saxlanılıb.

Araşdırmalar davam etdirilir.

