Bu gün Fransada parlament kütləvi tətil və etirazlara səbəb olan pensiya islahatı qanununu qəbul edə bilər.

Metbuat.az “Le Monde”yə istinadən xəbər verir ki, təqribən 1.7 milyon insanın iştirak etdiyi , iki aylıq etirazlardan sonra ölkədə yorğunluq hiss olunur. Nəşr yazır ki, həmkarlar ittifaqlarının açıqlamasına görə, əgər onların leyhinə qərar qəbul edilmədiyi təqdirdə mübarizənin davam etdirəcəklərini bildirirlər.

