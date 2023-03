Fransada islamofobiya tüğyan edir - Şeyx

Azərbaycanda dinlərarası mədəniyyətin nadir nümunəsi mövcuddur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Allahşükür Paşazadə "İslamofobiya irqçiliyin və ayrı-seçkiliyin spesifik forması kimi: Yeni qlobal və transmilli çağırışlar" mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib.

QMİ sədri bildirib ki, Avropada müsəlman miqrantlara qarşı irqçilik nümayiş etdirilir.

“Fransa islamofobiyanın tüğyan etdiyi ölkə kimi seçilir. Şarli Ebdo jurnalının xəstə təfəkkürlü şüarları Fransan gerçəkliyidir. Erməni terror şəbəkəsinin təməli də məhz Fransada qoyulub”, - deyə A.Paşazadə əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.