İrandakı zəlzələ Naxçıvanda HİSS OLUNDU

Yerli vaxtla saat 15:47-də Naxçıvan stansiyasında 86 km cənub-qərbdə, İran ərazisində zəlzələ qeydə alınıb.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, zəlzələ Naxçıvan MR-də 5-3 bala qədər hiss olunub.



Zəlzələnin maqnituası 5.5, dərinliyi 10 km olub.



15:55

Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu gün saat 15:47-də zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ daha çox Naxçıvan şəhərində hiss edilib və 10 saniyədən çox davam edib.

