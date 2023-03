Ansi Aqollidən "Qarabağ"la bağlı paylaşım: "Mənə hər gün yazırlar"

""Qarabağ"la son oyunumu keçirməyimdən artıq 4 il keçir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "köhlən atlar"ın keçmiş oyunçusu Ansi Aqolli instaqram hesabında yazıb: "Bu böyük kluba verdiyim töhfəyə görə qürur və təvazökar hiss edirəm və hələ də keçmiş komanda yoldaşlarım, məşqçilərim, klub üzvlərim və komanda yoldaşlarımdan hər gün sevgi və təşəkkürlər alıram. Sevimli "Qarabağ" azarkeşləri ki, mənə hər gün yazırlar. Mənə bəxş etdikləri bütün gözəl xatirələrə, qiymətə və sevgiyə görə hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm, unutmamışam və heç vaxt unutmayacağım. Mən səni sevirəm ,"Qarabağ",- deyə o qeyd edib.

Qeyd edək ki, Ansi Aqolli "Qarabağ"ın formasını 2010-2019-cu illərdə geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.