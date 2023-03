Azərbaycanın xalq artisti Emin Ağalarov Rusiyanın Xabarovsk şəhərində keçiriləcək konsertini təxirə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.



Hava şəraiti ilə əlaqədar martın 15-nə olan uçuşlar təxirə salınıb. Bu səbəbdən Ağalarov Xabarovsk şəhərinə vaxtında gedə bilməyib.

Sənətçi qeyd edib ki, bütün biletlər etibarlıdır.

Konsert martın 16-dan 19-na keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.