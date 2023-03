Laçında əl qumbaraları tapılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib.

Qeyd edilib ki, Laçın Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir nəticəsində şəhər ərazisində 2 ədəd əl qumbarası aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.