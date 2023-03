Tanınmış aktyor Taleh Yüzbəyovun adından dələduzluq edilir.

Metbuatşaz xəbər verir ki, bu barədə o, "Facebook" hesabında məlumat verib.

Aktyor bildirib ki, onun adına səhifə açılıb, saxtakarlıq edilir:

"Dostlar, qarşınıza mənim adımdan yarış və ya hədiyyə təklif edən səhifə çıxarsa, inanmayın! Saxtakarlıqdır. Sizi aldada bilərlər. Xahiş edirəm, ehtiyatlı olun! Həmin səhifəni şikayət edin və "əbəjdadını" söyün, zəhmət olmasa".

