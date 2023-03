Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin 20-22 mart tarixlərində Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Vladimir Putin və Si Cinpin qarşıdakı danışıqlarda beynəlxalq arenada əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edəcəklər.

Məlumatda qeyd edilir ki, səfər zamanı bir sıra ikitərəfli sənədlərin imzalanması da planlaşdırılır.

