DİM sədri "Telekinez"lə bağlı mətn müzakirələrdən danışdı

"Səsləndirilən fikirlərdə mətnin məzmununun 11-ci sinif şagirdləri üçün çətin olduğu bildirilir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib.



O bildirib ki, həmin mətnin həcmi əvvəlcədən verilən imtahan modelindəki mətnlə, həmçinin daha əvvəl imtahanlarda istifadə olunan mətnlərin həcmi ilə eynidir: "4-cü sinif Azərbaycan dili metodik vəsaitinə baxın. Görün "Telekinez" haqqında nə qədər məlumat var. Təəssüf ki, insanlar 4-cü sinifdə verilən mövzuların 11-ci sinif şagirdi üçün çətinlik yaratdığını iddia edirlər. Ancaq builki məzunlar 2015-2016-cı tədris ilində həmin dərsi keçiblər və tanış olmalı idilər".

