Baş nazir Azərbaycandakı inflyasiyanın səbəbindən danışdı

“2022-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri təxminən 31 mlrd. manat, xərcləri isə 32 mlrd. manat icra olunub”.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisdə Nazirlər Kabinetinin 2022-ci ildəki fəaliyyətinə dair hesabatının təqdimatı zamanı bildirib.

Baş nazir deyib ki, fiskal tənzimləmə çərçivəsində 2022-ci ilin yanvarın 1-dən təkmilləşdirilmiş büdcə qaydasının tətbiqi bərpa edilib: “Büdcə qaydası büdcənin neft gəlirlərindən asılılığın mərhələlərlə aradan qaldırılmasına, fiskal dayanıqlığın və maliyyə intizamının gücləndirilməsinə töhfə verməklə yanaşı, Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin hədəflənən səviyyələrdə qorunmasına da imkan yaradır”.

Əli Əsədov qeyd edib ki, inflyasiya son illərdə bütün dünyada ciddi problemə çevrilib: “O cümlədən, ticarət tərəfdaşımız olan ölkələrdə inflyasiya templərinin artması müşahidə edilib, orta illik inflyasiya 20,4% olub. Bu proses ölkə daxilində qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artmasına da təsir göstərib. 2022-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya 13,9 faiz təşkil edib. Xüsusilə ərzaq qiymətləri idxal vasitəsilə daxili ərzaq inflyasiyasına ciddi təsir göstərib. İdxal olunan məhsulların illik qiymət indeksinin artımı 22%-dən çox olub. Azərbaycandakı inflyasiya əsasən idxal edilmiş inflyasiyadır.

Buna baxmayaraq yüksək neft qiymətləri şəraitində tədiyə balansının profisitli olması, valyuta bazarında tarazlıq, qəbul edilmiş makro-fiskal çərçivə parametrləri və monetar şərait inflyasiya təzyiqlərini nisbətən məhdudlaşdırıb.

Prezidentin Hökumətə verdiyi tapşırıqlardan irəli gələrək antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 21 fevral tarixli Sərəncamına əsasən müvafiq Tədbirlər Planı təsdiq edilib və hesabat ili ərzində aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən görülən tədbirlər inflyasiya proseslərinə azaldıcı təsir göstərib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.