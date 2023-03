Paytaxtın Nərimanov rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın qaynar xəttinə gələn məlumata görə, hadisə Aşıq Molla Cümə küçəsindəki magistral yolda baş verib. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində baş verən qəzada nəqliyyat vasitələrindən biri aşıb. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə, qəza zamanı "Ford Fiesta" markalı avtomaşının önü ciddi zərbə alıb. Toqquşma zamanı "Hunday Elantra"markalı nəqliyyat vasitəsi isə zərbənin gücündən aşıb.

Hadisənin görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.