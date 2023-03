Rusiyanın yalanı üzə çıxdı - Hamını belə aldadıblar / VİDEO

ABŞ dairələri Rusiya təyyarəsinin Qara dənizdə ABŞ PUA-sının üzərinə yanacaq tökdüyü anların görüntüsünü paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kadrlarda Rusiyanın iki Su-27 təyyarəsinin Qara dənizdə ABŞ-ın MQ-9 tipli PUA-sını təqib etdiyi müşahidə edilir. Rusiya təyyarəsinin müdaxiləsindən sonra ABŞ PUA-sı Qara dənizə neytral əraziyə düşüb.

Qeyd edək ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ABŞ PUA-sına müdaxilə edildiyi barədə iddiaları rəsmən rədd etmişdi. Rusiya tərəfi iddia edirdi ki, PUA yüksəklikdən uçarkən idarəetməni itirərək, dənizə düşüb.

