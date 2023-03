Sağ əlim mənə qibtə edənlərin başına - Tənqidlərə cavab

"Mənə qibtə edənlərə deyirəm ki, sağ əlim onların başına".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə ali təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulunun başa çatması və buraxılış imtahanlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

DİM sədri qeyd edib ki, rəhbərlik etdiyi quruma qarşı bəzi qərəzli fikirlərin onun şəxsi ilə əlaqəsi yoxdur: "Mənim kiminləsə şəxsi qərəzim yoxdur. Kiminsə mənimlə şəxsi qərəzi varsa, açıq deyə bilər. Ancaq mənə qibtə edənlərə deyirəm ki, sağ əlim onların başına".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.