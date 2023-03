Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 296 əkiz, 30 üçəm doğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Məlumata görə, ötən ay Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri 9 935 doğulan körpəni qeydə alıb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1 000 nəfərinə düşən doğulanların sayı 11,9-dən 11,5-yə dəyişib.

