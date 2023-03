Türkiyədə fevralın 6-da baş verən zəlzələ zamanı Malatyada dağıntılar altında qalaraq həlak olan azərbaycanlı tələbə Gündüz Nəzərzadənin qəbirüstü abidəsi qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə foto sosial şəbəkə yayılıb.

Gündüz Nəzərzadənin başdaşı müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, onun

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.