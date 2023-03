"Neftçilər" stansiyasının keçidində bir nəfər kişi sərnişin pilləkənlərlə düşərkən özünü pis hiss edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Mertpoliteni ASC məlumat verib.

Qeyd edilib ki, həmin yerdəcə şəxs dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.