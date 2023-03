Türkiyəli aktrisa Demet Özdəmirlə həyat yoldaşı müğənni Oğuzhan Koç ayrıldığı iddia edilir.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, cütlük arasında yaranan mübahisə səbəbindən aktrisa evi tərk edib.

Qeyd edək ki, Demet və Oğuzhan ötən il nikah masasına əyləşib.

