​Bayram günlərində "Unibank"dan endirimli kredit sifariş edin

Bayram günlərində “Unibank”dan aşağı faizli nağd kredit sifariş etmək üçün əsl vaxtdır.

Çünki Unibank, banka gəlmədən, onlayn sifariş edəcəyiniz nağd kreditlərə endirim edib. Novruz bayramı münasibətilə keçirilən kampaniya çərçivəsində onlayn formada sifariş edilən kreditlər, illik faiz dərəcəsinə 2% endirimlə rəsmiləşdiriləcək. Üstəlik UCard multivalyutalı kartı hədiyyə ediləcək.

Kampaniya müddətində “Unibank”dan kredit götürmək Sizə xüsusi üstünlüklər verir:



- 30 000 AZN-dək krediti 2% endirimlə götürmək imkanı;

- sığorta xərci yoxdur;

- zamin tələbi yoxdur;

- kreditin ödəniş tarixini müştəri özü təyin edir;

- 36 ayadək ödəniş müddəti.

Krediti banka gəlmədən:

-050 778 8117 whatsapp nömrəsinə yazaraq;

-“Kredit” sözünü sms ilə 8117-yə göndərməklə;

-117 məlumat mərkəzinə zəng edərək;

- www.unibank.az saytından ( https://unbk.az/2PgNi30 ) onlayn sifariş etməklə əldə edə bilərsiniz.

Unibank- Sənin Bankın!

